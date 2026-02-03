Scoperti sei lavoratori in nero e violazioni sulla sicurezza | 40mila euro di sanzioni per un' azienda

Un’azienda di Faenza è finita sotto controllo. Durante un’ispezione congiunta di ispettori e militari, sono stati scoperti sei lavoratori in nero e diverse irregolarità sulla sicurezza sul lavoro. L’attività ha portato a sanzioni per circa 40 mila euro. L’azienda ora rischia di dover affrontare ulteriori provvedimenti.

Sei lavoratori completamente in nero e violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Queste le accuse all'esito di un'attività ispettiva eseguita dal personale dell'Ispettorato del Lavoro di Ravenna e dai militari della Guardia di Finanza di Faenza nei confronti di un'impresa.

Durante un'operazione dei carabinieri e dell'Ispettorato del Lavoro di Latina, sono stati riscontrati sette lavoratori in nero e irregolarità relative alla sicurezza in un’azienda agricola della zona.

Faenza, sei lavoratori stranieri in nero in un’aziendaFAENZA. Scoperti 6 lavoratori in nero e riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. E’ questo l’esito di un’attività ... corriereromagna.it

Scoperti lavoratori in nero in un bar e dal barbiere: sospese le attivitàAi titolari dei due esercizi, uno a Perugia e uno nel ternano, i Carabinieri hanno elevato anche sanzioni per un totale di 14mila euro per sfruttamento lavorativo Perugia, 25 luglio 2025 – Sospensione ... lanazione.it

L'operazione della Guardia di finanza: scoperti anche 6 lavoratori in nero #Capua - facebook.com facebook