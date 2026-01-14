Incidente a Coccaglio bici travolta da un’auto in via Marconi | grave una donna

Nella mattinata di mercoledì 14 gennaio, a Coccaglio, si è verificato un incidente lungo la strada provinciale 11, coinvolgendo una bicicletta travolta da un’auto. Una donna è rimasta gravemente ferita. L’evento si è verificato nel territorio comunale di Coccaglio, in Franciacorta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione.

Coccaglio (Brescia), 14 gennaio 2025 – Grave incidente questa mattina, mercoledì 14 gennaio, lungo la strada provinciale 11 nel territorio comunale di Coccaglio, in Franciacorta. Una signora di 78 anni in sella alla sua bicicletta è stata travolta da un'auto poco prima delle 10. La donna, residente a Coccaglio, stava attraversando via Marconi quando è stata colpita da una Lancia Y proveniente da Cologne. Il veicolo, che si era appena immesso sulla strada dopo la rotatoria che da verso il paese, non l'avrebbe vista in tempo. L'impatto è stato violento. La ciclista è stata sbalzata contro il parabrezza dell'auto per poi cadere pesantemente sull'asfalto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Coccaglio, bici travolta da un'auto in via Marconi: grave una donna

Coccaglio, anziana ciclista investita lungo la Sp11 - Una donna di 78 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali ed è stata trasportata in gravi condizioni al Civile di Brescia. quibrescia.it

