Incidente nel Cilento donna travolta da un' auto | è grave

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel Cilento, a causa di un'auto che ha perso il controllo lungo via Arbosto. L’incidente è avvenuto alle 18 a Velina, frazione di Castelnuovo Cilento, lungo un rettilineo molto trafficato. I soccorritori hanno portato subito la donna in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti. La dinamica esatta dell’incidente resta da chiarire.

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio a Velina, frazione di Castelnuovo Cilento, dove intorno alle 18 si è verificato un grave investimento lungo il rettilineo di via Arbosto. Una residente della zona, di 68 anni, è stata colpita da un'auto mentre, in base alle prime informazioni, stava lasciando una tabaccheria affacciata sulla strada. L'urto sarebbe stato molto violento: uno dei calzari della donna è stato rinvenuto a diversi metri dal punto dell'impatto, mentre l'autovettura presenta il finestrino danneggiato. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.