Docente aggredita a Trescore Balneario Tajani esprime solidarietà | vicinanza alla famiglia e massima vigilanza sulle regole per i coltelli
Un insegnante è stata aggredita a Trescore Balneario, riportando ferite che hanno richiesto cure mediche. Il ministro Tajani ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima e ha annunciato che verranno rafforzate le misure di vigilanza e controllo sulle regole riguardanti il possesso di armi bianche. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali.
Il ministro Antonio Tajani esprime solidarietà all'insegnante ferita, confermando l'impegno del Governo sui divieti per armi da taglio ai minorenni L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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