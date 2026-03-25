Docente aggredita a Trescore Balneario Tajani esprime solidarietà | vicinanza alla famiglia e massima vigilanza sulle regole per i coltelli

Un insegnante è stata aggredita a Trescore Balneario, riportando ferite che hanno richiesto cure mediche. Il ministro Tajani ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima e ha annunciato che verranno rafforzate le misure di vigilanza e controllo sulle regole riguardanti il possesso di armi bianche. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali.