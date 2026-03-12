Dal governo ai giornalisti | la solidarietà al Foglio dopo le parole di Gratteri

Il governo e alcuni politici hanno espresso solidarietà al quotidiano dopo le dichiarazioni del procuratore Gratteri. Il ministro della Giustizia, Nordio, il leader di Forza Italia, Tajani, e la vicepresidente della Camera, Picierno, hanno condannato le parole considerate un attacco alla libertà di stampa. La vicenda ha suscitato reazioni tra le forze politiche e i giornalisti.

Opposizione e maggioranza, consiglieri laici del Csm, Ordine dei giornalisti e Federazione nazionale stampa italiana. La "rete" di indignazione dopo l'intervento del procuratore Tajani: "Solidarietà al Foglio per le minacce di Gratteri". La Camera chiede un'informativa del ministro Nordio "Un atto gravissimo che lede la libertà di stampa". Dal Guardasigilli Carlo Nordio al vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani fino alla dem Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, passando per i consiglieri laici del Consiglio superiore della magistratura e il mondo del giornalismo.