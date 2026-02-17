Tempesta di grandine vento e fulmini | una donna ferita famiglie al buio e alberi crollati

Una donna è rimasta ferita e molte case sono rimaste senza corrente a causa di una violenta grandinata con vento forte e fulmini che si sono abbattuti nella Capitanata questa mattina. La tempesta ha causato alberi caduti lungo le strade e interruzioni di corrente, lasciando alcune famiglie al buio. Le raffiche di vento hanno divelto alcuni alberi, bloccando le vie principali della zona.

Non è stato un risveglio dolce quello di oggi martedì 17 febbraio per gran parte degli abitanti della Capitanata. Le forti raffiche di vento hanno provocato paura e danni, colpendo con maggior intensità i comuni garganici. La tempesta si è abbattuta anche sulla costa e nelle zone rurali. Non sono mancati allagamenti e disagi alla viabilità. A San Nicandro Garganico, intorno alle 5.30, è stato avvertito un tuono così violento da far sobbalzare i cittadini dai letti. Una saetta ha provocato un immediato blackout che ha lasciato al buio decine di abitazioni. Ma non è stato l’unico problema: a San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo, una grandinata ha ricoperto l’asfalto, creando un surreale "effetto neve", che ha provocato disagi alla viabilità.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Vento forte: alberi crollati in strada. Disagi al Vomero, Bagnoli, Pozzuoli, Giugliano e Marano

FOTO | Mezzi ribaltati, pali e alberi crollati: notte di danni a causa del forte ventoFOTO | Mezzi ribaltati, pali e alberi crollati: notte di danni a causa del forte vento Marco Russo, residente nel centro di Messina, ha visto il suo cortile invaso da rami spezzati e un albero caduto su un’auto parcheggiata, dopo che le raffiche di vento hanno abbattuto pali della luce e abbattuto rami spessi lungo le strade.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.