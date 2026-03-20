Previsioni meteo | notti gelide e rischio grandine in Emilia Romagna Cosa aspettarsi a Pasqua

Le previsioni meteo per l’Emilia Romagna segnalano notti molto fredde e il rischio di grandine nelle zone più vulnerabili. Le temperature minime continueranno a scendere, rendendo necessario l’uso di coperture calde nelle ore notturne. Per Pasqua, si prevedono condizioni di tempo instabile con possibili rovesci e un cielo variabile, accompagnato da temperature ancora basse rispetto alla media stagionale.

Bologna, 20 marzo 2026 – Cominciamo lo sguardo alle previsioni meteo dei prossimi giorni con una certezza: il piumone non va tolto dal letto, almeno fino a fine mese. Perché le notti molto fresche, anzi proprio fredde, proseguiranno in Emilia Romagna almeno fino a martedì prossimo, 24 marzo. Poi avremo pochi giorni di temperature gradevoli, tipiche della primavera, prima di ripiombare in un altro periodo freddo a cui si aggiungeranno, però, pure i temporali con annesso pericolo di grandine. Ma andiamo con ordine: a guidarci è Pier Luigi Randi, presidente di Ampro, l’associazione meteo dei professionisti. Perché le notti sono così fredde? “Iniziamo con il dire che questi periodi più freschi sono nella normalità nella fase iniziale della primavera – sottolinea Randi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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