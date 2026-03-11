val di chio viaggio nella storia mappa dei mulini e dei misteri

La Valle di Chio è un territorio ricco di storia e paesaggi, conosciuto anche come “Valle di Dio” dal granduca di Toscana. In questa zona si trovano numerosi mulini e tracce di antiche attività, che testimoniano il passato del luogo. La scuola locale si trova in questa valle e si mostra molto legata alla sua storia e alle sue caratteristiche naturali.

"Valle di Chio, Valle di Dio!". Così Leopoldo II Granduca di Toscana definì questo tesoro naturalistico, storico e paesaggistico, che accoglie la nostra scuola e a cui siamo molto affezionati. Da cinque anni questa valle ci accompagna ogni mattina, con il sole che illumina le colline o con la pioggia che bagna i campi. Il contatto con la natura ci ha insegnato a riconoscere il passare delle stagioni negli alberi e nel volo degli uccelli, abbiamo scoperto come orientarci osservando il sole e le ombre, abbiamo passeggiato lungo il Cilone osservando le sue anse, le tane delle nutrie e gli aironi guardabuoi che seguono i trattori nei campi. Ed è per questo che abbiamo deciso di raccontare la nostra valle, la comunità che la abita e che contribuisce a mantenere vivo un territorio che rischierebbe altrimenti di essere dimenticato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

