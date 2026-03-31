Durante una puntata del Grande Fratello Vip si è verificato uno scontro tra due concorrenti, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, incentrato su temi legati al ciclo mestruale e alla menopausa. La discussione ha portato a confronti diretti su argomenti considerati spesso delicati e poco affrontati nel dibattito pubblico. La questione ha acceso un acceso scambio tra le due partecipanti.

Nella quinta puntata delGrande Fratello Vipsi è parlato molto di ciclo femminile con riferimenti, presi molto alla larga, allamenopausa. Il tema ha suscitato scalpore in casa tra Antonella Elia che ha chiesto scusa per le frasi dette, Adriana Volpe quasi in lacrime e Alessandra Mussolini che continuava ad urlare che“il ciclo non è un tabù”. Diversi scontri che hanno portato al centro un tema di cui in tv non si parla quasi mai: le mestruazioni femminili. Sebbene Il momento, scaduto in qualcosa di più becero, ha fatto da una parte sorridere “per il trash”, dall’altra provare empatia nei confronti di una donna di 52 anni che si trova a dover dire in prima serata se è in menopausa o meno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grande Fratello Vip, la menopausa è ancora un tabù?

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