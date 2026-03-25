Il Grande Fratello Vip 2026 ha registrato ascolti bassi anche nella puntata di martedì 24 marzo. La trasmissione non ha raggiunto numeri significativi rispetto alle precedenti edizioni e non sembra poter migliorare ulteriormente le sue performance televisive. La serata si è svolta senza picchi di ascolto e ha mantenuto livelli inferiori rispetto ad altri programmi della stessa fascia oraria.

Milano, 25 marzo 2026 - Il Grande Fratello Vip non ha vinto la battaglia degli ascolti tv nella serata di martedì 24 marzo. Ovviamente, sarebbe da commentare. Impossibile, infatti, pensare che dopo la partenza al 18% di share e il calo al 14,3% della seconda puntata si potesse arrivare a vincere la serata contro una fiction come ‘Le donne libere’ di Raiuno. Il realismo è una dote che non deve mai mancare quando si analizzano dei dati. I dati. Il dato di fatto è che la terza puntata del Grande Fratello Vip ha fatto registrare uno share del 15,3% e una media di 1 milione 813mila telespettatori. Crescendo di un punto percentuale e di circa 200mila spettatori rispetto alla puntata di venerdì 20 marzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grande Fratello Vip 2026, ascolti ancora bassi. Perché non può andare più in alto

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