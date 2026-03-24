Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello VIP si sono verificati nuovi scontri tra alcuni concorrenti. Durante la giornata, sono emersi dissapori che hanno portato a discussioni accese. In particolare, si è parlato di un episodio che è stato definito “medicina gate”, riferito a una controversia riguardante l’uso di farmaci in casa. La situazione ha attirato l’attenzione di telecamere e spettatori.

Grande Fratello VIP, non scorre buon sangue tra due concorrenti in Casa. Grande Fratello VIP, ancora litigi nella casa più spiata d’Italia. Dario Cassini ed Antonella Elia si sono ritrovati nuovamente faccia a faccia. Stando a quanto riportato da Biccy.it, Cassini avrebbe pronunciato parole forti affermando: “Senti, io esco di qui, ho una vita, ho i miei affetti, ho i miei figli, i miei amici e anche una carriera. Lei? Il suo problema è che esce ed è sola!”. Leggi anche Grande Fratello VIP, scatta il primo bacio tra due concorrenti E poi ha continuato: “Lei è entrata nella mia valigia, ha preso i miei medicinali. Ma di cosa stiamo parlando? Adesso ci sarà lo scontro tra me e Antonella, visto che lei ha fatto pace con Adriana. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grande Fratello VIP, ancora dissapori, scatta la “medicina gate“

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