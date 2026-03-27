Venerdì 27 marzo è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Durante la diretta, si sono verificati scontri tra alcuni concorrenti, tra cui un episodio in cui uno di loro ha vissuto un vero e proprio calvario contro un altro. Inoltre, uno dei partecipanti ha deciso di abbandonare la casa.

Su Canale 5 è andato in onda il quarto appuntamento (in diretta) del reality show. Tutto quello che è successo tra confronti e nomination Il Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è entrato nel vivo. Tra tensioni che accendono gli animi degli inquilini e primi intrecci sentimentali, venerdì 27 marzo è andata in onda, in diretta, la quarta puntata. Ma ecco cosa è accaduto, chi ha ottenuto l'umanità e chi dei concorrenti è finito dritto al televoto, quindi a rischio eliminazione nel prossimo appuntamento. La puntata si è aperta con lo scontro tra Giovanni Calvario, capitano del Gold Club (include coinquilini che vivono con più lussi) e Raimondo Todaro, ‘membro’ della squadra. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Grande Fratello Vip 2026, riassunto puntata 27 marzo: Calvario contro Todaro, GionnyScandal abbandona

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