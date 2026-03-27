Venerdì 27 marzo è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa in diretta su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi. Durante la puntata si sono verificati scontri tra alcuni concorrenti, con un episodio particolare che ha coinvolto un confronto tra Calvario e Todaro. Inoltre, è stata annunciata una decisione di GionnyScandal, che ha influenzato le dinamiche all’interno della casa.

Su Canale 5 è andato in onda il quarto appuntamento (in diretta) del reality show. Tutto quello che è successo tra confronti e nomination Il Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è entrato nel vivo. Tra tensioni che accendono gli animi degli inquilini e primi intrecci sentimentali, venerdì 27 marzo è andata in onda, in diretta, la quarta puntata. Ma ecco cosa è accaduto, chi ha ottenuto l'umanità e chi dei concorrenti è finito dritto al televoto, quindi a rischio eliminazione nel prossimo appuntamento. La puntata si è aperta con lo scontro tra Giovanni Calvario, capitano del Gold Club (include coinquilini che vivono con più lussi) e Raimondo Todaro, ‘membro’ della squadra. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Grande Fratello Vip 2026, riassunto puntata 27 marzo: Calvario contro Todaro, la scelta di GionnyScandal

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