Venerdì 10 aprile alle 17.00 si svolgerà presso il Centro internazionale di fotografia Letizia Battaglia ai Cantieri della Zisa a Palermo la presentazione del libro di Pietro Maltese intitolato

Venerdì 10 aprile, alle 17.00, al Centro internazionale di fotografia Letizia Battaglia (Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo), si terrà la presentazione del libro di Pietro Maltese, Gramsci e la scuola dei confinati a Ustica (Istituto Poligrafico Europeo, 2025). Ne discuteranno con l’autore: Matteo Di Figlia, Salvatore Nicosia e Manoela Patti. Nel 1926, tra le mura “aperte” del confino di Ustica, nasce una scuola voluta dai confinati politici e animata da Antonio Gramsci. Un laboratorio fragile e conflittuale in cui formazione, disciplina e lotta si intrecciano dentro la macchina repressiva del fascismo.Pietro Maltese ricostruisce carte, polemiche e processi per mostrare come quella scuola fu insieme resistenza, strategia e campo di tensioni ideologiche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - "Gramsci e la scuola dei confinati a Ustica": ai Cantieri della Zisa la presentazione del libro di Pietro Maltese

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