GPS 2026 28 | lunedì 30 marzo inizia valutazione domande Incontro al MIM su criticità | dalle certificazioni informatiche ai titoli non più validi UIL Scuola RUA | evitare convalide massive

Lunedì 30 marzo inizia la fase di valutazione delle domande relative al GPS 202628. In un incontro al Ministero, il sindacato UIL Scuola RUA ha evidenziato alcune criticità legate alle certificazioni informatiche e alla validità dei titoli presentati. Il sindacato ha anche sottolineato la necessità di evitare convalide di domande in modo massivo, per garantire una corretta procedura di valutazione.

Nel corso di un incontro tecnico il sindacato UIL Scuola RUA ha potuto segnalare al Ministero le principali criticità riscontrate nella fase di presentazione delle domande, alle quali bisognerà prestare particolare attenzione nella valutazione e produzione delle graduatorie. L'articolo GPS 202628: lunedì 30 marzo inizia valutazione domande. Incontro al MIM su criticità: dalle certificazioni informatiche ai titoli non più validi. UIL Scuola RUA: evitare convalide massive. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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