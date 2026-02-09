Piano annuale dei flussi di cassa | indicazioni MIM e scadenza 28 febbraio NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ricordato alle scuole di inviare il Piano annuale dei flussi di cassa entro il 28 febbraio. Con una nota del 6 febbraio, il MIM ribadisce l’obbligo di trasmettere i dati finanziari, fondamentale per garantire l’erogazione corretta delle risorse e l’accesso a nuovi finanziamenti. Le scuole devono rispettare questa scadenza, altrimenti rischiano di perdere fondi importanti.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del 6 febbraio, è tornato a richiamare l’attenzione delle istituzioni scolastiche sugli obblighi relativi alla trasmissione dei flussi finanziari e sull’adozione del Piano annuale dei flussi di cassa, adempimenti strettamente collegati alla corretta erogazione delle risorse e all’accesso ai finanziamenti aggiuntivi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Ministero Istruzione Programma annuale 2026, c’è la proroga per i termini di scadenza. NOTA Ministero Nuovi Giochi della Gioventù 2025/26: le indicazioni per le scuole nella NOTA MIM. Aperte le iscrizioni Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota con le indicazioni ufficiali per l’organizzazione dei Nuovi Giochi della Gioventù 202526. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ministero Istruzione Argomenti discussi: Le previsioni di cassa: dal Piano annuale dei flussi di cassa all’adeguamento dei Principi contabili; Nota MIM n. 2284 del 06/02/2026; FLUSSI CASSA Flussi di cassa 2025, il Comune fa i conti: equilibrio confermato, ma copertura effettiva scende al 91%; Conti giudiziali, il punto su imposta di soggiorno e relazione dell’organo di controllo interno. FLUSSI CASSA Flussi di cassa 2025, il Comune fa i conti: equilibrio confermato, ma copertura effettiva scende al 91%È una fotografia tecnica, ma racconta molto della salute quotidiana di un ente: quanto incassa davvero, quanto paga davvero, e con quale ritmo ... statoquotidiano.it Deliberazione Giunta Regionale n. 1277 del 18/12/2025Piano annuale dei flussi di cassa per l’anno 2025, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189 - ... regione.lazio.it Piano annuale dei flussi finanziari - scadenza 28/02 facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.