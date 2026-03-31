Governo verso proroga taglio accise nodo risorse e doppia partita incentivi

Il governo sta valutando la possibilità di prorogare il taglio delle accise sul carburante, previsto in scadenza il 7 aprile. La decisione dipende dalla disponibilità di risorse economiche e dalla gestione di una doppia partita riguardante gli incentivi correlati. Al momento, non sono stati annunci ufficiali, ma si intensificano le discussioni sulla proroga di questa misura.

(Adnkronos) – Prende piede l'ipotesi di rinnovare Il taglio delle accise sul carburante che scadrà il 7 aprile. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti concordanti della maggioranza, la proroga della misura appare inevitabile visto il perdurare della guerra contro l'Iran che spinge al rialzo le quotazioni del petrolio. Da Forza Italia alla Lega a Fratelli. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Carburanti, il governo valuta la proroga del taglio delle accise Leggi anche: Accise carburanti, il governo frena sul taglio: ecco chi riguarderà Approfondimenti e contenuti su Governo verso Temi più discussi: Carburanti, il governo valuta la proroga del taglio delle accise; Il Qatar chiude i rubinetti, possibile proroga taglio accise sul tavolo del prossimo CdM; Carburanti, Pichetto Proroga taglio accise verrà valutato dal Governo; Crisi gas e carburanti, il ministro Pichetto Fratin: Governo valuta proroga taglio accise. Prezzo carburanti in aumento, governo valuta una proroga del taglio delle acciseI prezzi dei carburanti continuano ad essere gli osservati speciali dopo lo scoppio della guerra in Iran che ha aggravato la crisi in Medioriente. Anche se lievemente, i prezzi medi nazionali di diese ... tg24.sky.it Il Qatar chiude i rubinetti, possibile proroga taglio accise sul tavolo del prossimo CdMSicurezza energetica Italia 2026 Il Ministro Pichetto Fratin annuncia un esame dei prezzi nel prossimo Consiglio dei Ministri ... energiaoltre.it Zaia verso il governo La Lega si compatta a via Bellerio tra ipotesi rimpasto e nuovi equilibri Milano — Le porte di via Bellerio si chiudono, ma il segnale politico resta forte e chiaro: la Lega si prepara a ridisegnare i propri equilibri interni e a giocare una partit - facebook.com facebook Sanzioni a tutto campo verso Israele. Il Governo israeliano bombarda le università iraniane per allargare ulteriormente la guerra nel golfo persico. Così, gli Stati Uniti devono essere sempre più coinvolti e si convincono gli Stati arabi dell’area a intervenire attiv x.com