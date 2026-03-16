Accise carburanti il governo frena sul taglio | ecco chi riguarderà

Il governo ha deciso di limitare i tagli alle accise sui carburanti, concentrando le risorse su famiglie con Isee sotto i 15mila euro, settore autotrasporto e alcune imprese. La riunione del Consiglio dei ministri ha definito queste priorità, escludendo altre categorie dalla riduzione delle tasse sui carburanti. La misura sarà discussa nei prossimi giorni prima di essere formalizzata.

Il governo non sembra orientato a un nuovo taglio delle accise sui carburanti. Dopo l’attacco di Israele e Usa all’Iran e il rialzo dei prezzi, l’ipotesi più probabile è un bonus anti-rincari per le famiglie con Isee sotto i 15mila euro, insieme a sgravi fiscali per le imprese più esposte, tra bollette più alte e blocchi all’export. Sul tavolo restano però dubbi tecnici e politici, mentre opposizioni e consumatori chiedono misure più immediate contro il caro benzina e il caro diesel. La linea indicata dal ministro delle Imprese Adolfo Urso è quella di interventi selettivi. Con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sta valutando misure «compensative» per famiglie a basso reddito, autotrasporto e imprese. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Dubbi, tecnici e politici, sul taglio delle accise sui carburanti. Il governo sembra più orientato a un bonus anti-rincari a favore delle famiglie meno abbienti #ANSA - facebook.com facebook

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