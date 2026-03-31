Governo verso proroga del taglio accise | nodo risorse e partita aperta sugli incentivi

Il governo sta considerando di prorogare il taglio delle accise sui carburanti, previsto in scadenza il 7 aprile. La decisione arriva in un momento di tensioni geopolitiche e di aumento dei prezzi energetici, che stanno influenzando le politiche sui prezzi dei carburanti. Restano ancora da definire le risorse disponibili e le modalità di eventuali incentivi collegati alla proroga.

Il governo valuta una nuova estensione del taglio delle accise sui carburanti, in scadenza il 7 aprile, in un contesto segnato da tensioni geopolitiche e rialzo dei prezzi energetici. L’ipotesi di una proroga appare sempre più concreta all’interno della maggioranza, anche alla luce degli effetti economici della guerra contro l’Iran, che sta incidendo sulle quotazioni del petrolio e, di riflesso, sui costi per famiglie e imprese. Secondo quanto emerge da fonti parlamentari, c’è un consenso diffuso tra le principali forze di governo sull’opportunità di prolungare la misura almeno fino alla fine di aprile. Il taglio attualmente in vigore prevede una riduzione di 24,4 centesimi al litro su benzina e diesel e di 12 centesimi sul Gpl, introdotta con il decreto carburanti varato il 18 marzo e operativo dal 19 marzo al 7 aprile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Governo verso proroga del taglio accise: nodo risorse e partita aperta sugli incentivi Articoli correlati Governo verso proroga taglio accise, nodo risorse e doppia partita incentivi(Adnkronos) – Prende piede l'ipotesi di rinnovare Il taglio delle accise sul carburante che scadrà il 7 aprile. Leggi anche: Carburanti, il governo valuta la proroga del taglio delle accise Una raccolta di contenuti su Governo verso Temi più discussi: Governo verso proroga taglio accise, nodo risorse e doppia partita incentivi; PNRR, il piano verso il rush finale. Il Mase: Siamo in linea, ma ora serve il massimo sforzo; Il Qatar chiude i rubinetti, possibile proroga taglio accise sul tavolo del prossimo CdM; Carburanti, il governo valuta la proroga del taglio delle accise. Governo verso proroga del taglio accise: nodo risorse e partita aperta sugli incentiviIl governo valuta una nuova estensione del taglio delle accise sui carburanti, in scadenza il 7 aprile, in un contesto segnato da tensioni geopolitiche e ... thesocialpost.it Prezzo carburanti in aumento, governo valuta una proroga del taglio delle acciseI prezzi dei carburanti continuano ad essere gli osservati speciali dopo lo scoppio della guerra in Iran che ha aggravato la crisi in Medioriente. Anche se lievemente, i prezzi medi nazionali di diese ... tg24.sky.it Governo verso proroga taglio accise, nodo risorse e doppia partita incentivi - facebook.com facebook Sanzioni a tutto campo verso Israele. Il Governo israeliano bombarda le università iraniane per allargare ulteriormente la guerra nel golfo persico. Così, gli Stati Uniti devono essere sempre più coinvolti e si convincono gli Stati arabi dell’area a intervenire attiv x.com