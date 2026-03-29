Il governo italiano si trova in una fase di riflessione prolungata, con le decisioni sul rimpasto ancora in sospeso. La premier ha dichiarato che l’obiettivo rimane quello di proseguire con le politiche sulla sicurezza. Intanto, il Quirinale attende le prossime mosse, mentre si fa strada l’ipotesi di un ingresso di un politico regionale come ministro. La conclusione di questa fase dipenderà da un intervento pubblico di Meloni.

La fase di riflessione è prolungata. E si concluderà quando Giorgia Meloni chiarirà pubblicamente la prospettiva del suo governo. Ma assomiglia a più di un indizio la frase con cui la premier rivendica che «il decreto sicurezza funziona», dopo il fermo preventivo dei 91 anarchici: «È in questa direzione che il governo continuerà a muoversi: più strumenti per garantire sicurezza a tutti e più tutele per chi vuole manifestare pacificamente». A una settimana dalla debacle referendaria, accompagnata dal terremoto delle dimissioni di Daniela Santanchè, Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, lo scenario non è chiarissimo, ma alleati e fedelissimi tendono a escludere l’ipotesi di un voto anticipato, pur accarezzata a caldo a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meloni riflette sul rimpasto: "Il governo continuerà sulla sicurezza". Il Colle attende le mosse. Rispunta l'ipotesi di Zaia ministro

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