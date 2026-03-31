Golf su Sky l’Augusta National Women’s Amateur | in campo le migliori dilettanti del mondo

Dal 1° al 4 aprile, Sky Sport Golf trasmetterà in diretta e in streaming su NOW il torneo Augusta National Women’s Amateur, un evento di rilievo nel golf femminile. La competizione si svolge negli Stati Uniti e vede in campo le migliori dilettanti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si svolge nel prestigioso campo di Augusta National.

Dal 1° al 4 aprile il prestigioso torneo femminile dagli Stati Uniti in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. Grande golf internazionale su Sky e in streaming su NOW con l’Augusta National Women’s Amateur, in programma da domani, mercoledì 1° aprile, fino a sabato 4 aprile negli Stati Uniti. Il torneo, giunto alla settima edizione, riunisce 72 tra le migliori golfiste dilettanti al mondo in una delle competizioni più prestigiose del circuito femminile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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