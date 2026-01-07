Sky conferma il grande golf | DP World Tour in diretta fino al 2027 e Ryder Cup su Sky Sport Golf

Sky rinnova la sua offerta golf, confermando la trasmissione in diretta del DP World Tour fino al 2027 e garantendo copertura completa della Ryder Cup su Sky Sport Golf. La piattaforma continua a offrire agli appassionati un servizio dedicato, con eventi di rilievo internazionale e un’attenzione costante alla qualità della trasmissione. Un impegno stabile per seguire il meglio del golf mondiale nel prossimo futuro.

La Casa dello Sport di Sky rinnova l’offerta dedicata al golf: tutti i tornei del DP World Tour visibili fino al 2027 e grande attesa per la Ryder Cup in Irlanda. Il grande golf resta protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Anche per le stagioni 2026 e 2027, tutti i tornei del DP World . 🔗 Leggi su Sportface.it

Non perderti dirette, news e highlights - Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, live da New York, scendono in campo i 24 migliori giocatori europei e statunitensi. sport.sky.it

Golf, The Open 2025: l'ultimo Major della stagione su Sky - Da giovedì 17 a domenica 20 giugno si torna sul green per il quarto e ultimo Major della stagione, il The Open Championship. sport.sky.it

