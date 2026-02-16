Golf | Collin Morikawa torna grande e vince a Pebble Beach Vana rimonta di Scheffler

Collin Morikawa ha vinto il torneo AT&T Pebble Beach Pro-Am, riaccendendo le speranze di tornare ai vertici del golf mondiale. La sua vittoria è arrivata grazie a un finale emozionante, con un colpo decisivo all’ultima buca che ha sorpreso gli spettatori. Dopo quasi tre anni dall’ultima vittoria, l’ex doppio vincitore Major ha dimostrato di saper ancora sorprendere. Nel frattempo, Scottie Scheffler ha tentato una rimonta che però non è bastata a superarlo.

Collin Morikawa ce la fa. All'ultima buca, dopo un ultimo giro ad altissima spettacolarità e ricco di colpi di scena, è l'ex due volte vincitore Major che si riprende, a quasi tre anni dall'ultima volta, la gioia della vittoria portando a casa l'AT&T Pebble Beach Pro-Am per la prima volta in carriera. -22 lo score totale, -5 quello della domenica, per andare a ritrovare un successo che gli è di grande aiuto nel ritornare ai livelli che gli competono. Seconda posizione per i beffati della situazione, l'austriaco Sepp Straka, pur autore di un -4 finale, e soprattutto Min Woo Lee, con l'australiano che ha seriamente accarezzato almeno il playoff di spareggio con un giro in 65 colpi, un -7 straordinario.