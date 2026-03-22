Il tecnico dell squadra ha commentato che le vittorie aumentano la fiducia, ma poi tutto si azzera e si ricomincia. L’allenatore ha aggiunto che i ragazzi non si sono arresi e, nonostante la stanchezza, sono soddisfatti. Il ruolo del PalaDozza si rivela fondamentale, con il quindicesimo successo che conferma il impianto come un fortino inespugnabile, interrotto solo da Pesaro, prossimo avversario nella partita che assegnerà il primato.

Quanto conta il fattore PalaDozza? Tanto, anzi tantissimo. Il quindicesimo sigillo biancoblù conferma il fortino inviolabile di un Madison violato solo da Pesaro, avversario mercoledì della Flats Service, in una sfida che varrà il primato. Ma intanto c’è da celebrare una squadra che in quanto a cuore e determinazione non è seconda a nessuno. "I ragazzi non si sono mai arresi, dimostrando grande mentalità quando l’attacco è stato deficitario e pessime percentuali – sottolinea Caja –. Grande cuore, e ancora più spinta arrivata da un pubblico che non ci ha mai abbandonato, e i ragazzi hanno risposto con abnegazione, sacrificio ed energia. E i 19 rimbalzi d’attacco sono il segno sulla partita, la difesa sugli ultimi palloni ha sporcato le loro ultime azioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La soddisfazione del tecnico: "Le vittorie danno fiducia, poi però si azzera tutto e si ricomincia». Caja: "I ragazzi non si sono arresi. Ora siamo stanchi, ma contenti»

Articoli correlati

Referendum, l’ironia di Ficarra e Picone: “Se voti Sì, spariscono criminali, brufoli, stitichezza e i magistrati che non si sono arresi escono con le mani in alto”Sul palco del Teatro Italia di Roma, durante la maratona “La Costituzione è nostra” per il No al referendum sulla giustizia, il duo comico Ficarra e...

Leggi anche: Il tecnico è soddisfatto dei suoi ragazzi: "Non siamo partiti bene, però abbiamo reagito». Ivanovic: "Siamo cresciuti col match. Aggressività e difesa fondamentali»