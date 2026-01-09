Diego Daddi resta in Sardegna dopo la rottura con Elga Enardu | Non si azzera tutto

Dopo la separazione da Elga Enardu, Diego Daddi ha deciso di rimanere in Sardegna, spiegando che non tutto si azzera. In un’intervista, Daddi ha condiviso le motivazioni di questa scelta, sottolineando la volontà di mantenere un legame stabile con l’isola. La sua permanenza in Sardegna rappresenta un passo importante nel percorso di ricostruzione personale e di nuovi inizi.

Nuove rivelazioni di Diego Daddi dopo l’addio ad Elga Enardu, perché ha deciso di rimanere in Sardegna. Un mese fa Elga Enardu ha fatto sapere ai suoi affezionati fan che il suo matrimonio con Diego Daddi è giunto di nuovo al capolinea, sembra però che questa volta la rottura sia definitiva. In passato si erano già lasciati, ma dopo qualche mese avevano deciso di riprovarci, in molti sperano che accadrà di nuovo. Intanto, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha risposto ad alcune domande dei suoi fan sui social, tra le varie cose ha svelato: “Dagli errori cerco di imparare la lezione e senza di essi non si migliora. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

