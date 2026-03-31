Un esperto ha sottolineato l'importanza dello screening urinario per individuare precocemente la glomerulopatia da C3. Secondo quanto riferito, un semplice esame delle urine può suggerire il sospetto della malattia renale, facilitando così l'inizio di approfondimenti diagnostici necessari. La diagnosi precoce è ritenuta cruciale per questa patologia, che può essere rilevata attraverso controlli di routine.

Roma, 31 mar. (Adnkronos salute) - “Dobbiamo far sapere che per la malattia renale C3G lo screening e la prevenzione sono fondamentali: un banalissimo esame delle urine ci permette di avere un sospetto e di avviare un iter diagnostico che vale anche per molte altre malattie. La diagnosi precoce sicuramente può modificarne il decorso” anche perché “oggi abbiamo a disposizione una terapia specifica”. Così Giuseppe Grandaliano, professore di Nefrologia presso l'università Cattolica e direttore della Uoc di Nefrologia, Fondazione policlinico Gemelli Irccs, intervenendo oggi a Milano all'incontro con la stampa organizzato da Novartis in occasione... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Glomerulopatia da C3, Grandaliano (Gemelli): "Da esame urine il sospetto"

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