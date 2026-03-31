Glomerulopatia da C3 nefrologo Biancone ' nuovo farmaco interviene sulle cause'

Un nuovo farmaco, l'iptacopan, si propone di intervenire sulle cause della glomerulopatia da C3, una condizione renale. Il nefrologo ha spiegato che questa molecola permette di colmare un vuoto terapeutico, offrendo una possibilità di trattamento che finora non era disponibile. La scoperta rappresenta un passo avanti nella gestione di questa patologia, che interessa i reni.

Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - "Con iptacopan abbiamo finalmente" la possiblità di "riempire un vuoto" terapeutico "andando a intervenire sulla cause della" glomerulopatia da C3 (C3G). In altre parole, "non ci si trova più a gestire le conseguenze, ma si prova a cercare di affrontare il problema in modo mirato sulla causa". Lo ha detto Luigi Biancone, professore di Nefrologia e direttore Sc Nefrologia dialisi trapianto U, Aou Città della salute e della scienza di Torino (presidio Molinette), oggi a Milano all'incontro con la stampa organizzato da Novartis in occasione dell'approvazione del rimborso, da parte di Aifa-Ageniza italiana del farmaco, di iptacopan per il trattamento della C3G, patologia renale ultra rara e progressiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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