La Questura dona alla Diocesi l' olio delle olive del giardino della memoria a Capaci

Venerdì 27 marzo, in occasione della Santa Pasqua, il questore di Padova ha incontrato il vescovo locale per consegnare l’olio prelevato dal giardino della memoria di Capaci. La donazione avviene in concomitanza con il trentacinquesimo anniversario delle stragi mafiose di Capaci. La cerimonia si è svolta nella sede della Questura, alla presenza delle autorità ecclesiastiche e delle forze dell’ordine.

In occasione della Santa Pasqua nella mattinata di venerdì 27 marzo, il questore di Padova Marco Odorisio ha incontrato il vescovo Claudio Cipolla in vista della donazione dell’olio del “Giardino della Memoria di Capaci”, ricorrendo il trentaquattresimo anniversario delle stragi mafiose di Capaci e Via d’Amelio. Infatti, nel luogo dove avvenne la tremenda esplosione del 23 maggio 1992, oggi sorge un giardino curato dall’associazione Quarto Savona 15, sigla radio dell’auto di scorta, animata da Tina Montinaro, vedova del capo scorta. Su questo terreno insistono diverse piante di ulivo, ciascuna dedicata ad una persona delle istituzioni caduta per mano mafiosa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - La Questura dona alla Diocesi l'olio delle olive del giardino della memoria a Capaci Articoli correlati AGRINET4TECH. “Frantoio Arbucci”, la tecnologia per la coltivazione delle olive e la produzione dell’olio REEL DI INSTAGRAMVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teleclubitalia (@teleclubitalia) L'articolo Teleclubitalia. Una selezione di notizie su Questura dona Temi più discussi: Chiama la questura annunciando di volersi gettare in mare, donna salvata dai poliziotti; Torino: la Polizia di Stato rimpatria cittadino albanese; QUESTURA DI ROMA * : LA POLIZIA DI STATO DONA I BENI SEQUESTRATI ALLA COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO, LA LEGALITÀ SI VESTE DI SOLIDARIETÀ; Ha cercato di rapire mio figlio. La mamma sentita in questura. Aperta un’indagine dopo la segnalazione al 112. La Polizia Stradale sequestra 30 chili di pane e li dona alla CaritasIl pane viaggiava su un furgone senza le necessarie autorizzazioni e in contenitori non idonei. Insieme al sequestro anche una maxi sanzione ... ecodellojonio.it Autostrade Alto Adriatico: cerimonia inaugurazione distaccamento della Polizia Stradale a San DonàE’ stata inaugurata questa mattina, mercoledì 18 marzo, la nuova sede del Distaccamento Polizia Stradale di San Donà di Piave, alla presenza del Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, del D ... triestecafe.it La donna è andata in questura dopo l’aggressione in via Tadino: “Quando sono tornata l’ho ritrovato lì, ora ho paura a tornare a casa” - facebook.com facebook