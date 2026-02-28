unghie fragili e rovinate tutte le cause e le strategie di prevenzione

Le unghie fragili e rovinate sono un problema comune, che colpisce molte persone nella vita quotidiana. Mentre alcune celebrità e influencer mostrano unghie perfette, altre affrontano difficoltà con unghie che si sfaldano e tendono a spezzarsi facilmente. Le cause di questa condizione variano e includono fattori estetici e pratici, ma non si trattano di problemi esclusivi di chi si espone sui social.

Da una parte gli ‘artigli’ sfoggiati da celebrità e influencer, dall’altra la vita reale, con unghie fragili, sfaldate e che tendono a spezzarsi. Ma quali possono essere le cause? “Le unghie rappresentano un vero e proprio specchio della nostra salute e delle nostre abitudini quotidiane. Quando si sfaldano e si spezzano, le cause possono essere molteplici e spesso derivano da un intreccio di fattori esterni e interni”, spiega a LaSalute di LaPresse la farmacista cosmetologa Myriam Mazza. Il pericolo nell’acqua e nell’eccessivo ricorso a gel e acrilico. Tra i fattori ambientali più comuni, “spiccano l’esposizione frequente delle mani all’acqua e ai detergenti aggressivi, che impoveriscono la lamina ungueale dei suoi oli naturali, indebolendone la struttura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

