Dagli smalti bianchi Cloud Dancer ai grigi passando per effetti cromati e frozen | le nuove tendenze unghie di inizio anno
Gennaio segna l'inizio di un nuovo anno e delle tendenze manicure 2026. Le novità puntano su tonalità sobrie e effetti eleganti, come gli smalti bianchi
G ennaio è il mese dei nuovi inizi e, come ogni anno, cambia anche la manicure. Le tendenze unghie 2026 raccontano una bellezza più misurata, sofisticata e consapevole, dove il colore diventa atmosfera e la forma privilegia la funzionalità senza rinunciare allo stile. Dai nuovi smalti lattiginosi ispirati al Pantone dell’anno al ritorno delle unghie corte, fino alle nail art virali su TikTok che trasformano le mani in piccoli manifesti estetici, la manicure invernale si fa essenziale ma mai banale. Manicure giapponese, il nuovo trattamento green per unghie sobrie e naturali X Leggi anche › La manicure è “astrologica”: il colore di smalto per ogni segno zodiacale Tendenze unghie 2026: i nuovi colori di smalto, dal grigio al bianco. 🔗 Leggi su Iodonna.it
