Gli Avanzi di Balera ritornano dopo 15 anni Sold-out lo spettacolo del trentennale

Gli Avanzi di Balera tornano in scena dopo quindici anni con lo spettacolo “Dio, Sagra e Famiglia Figli del trentennio avanzista”. A dodici giorni dal debutto, previsto per sabato 11 aprile alle 21 all’Auditorium Caurum Hall di Arezzo, i biglietti sono esauriti. Lo spettacolo celebra il trentennio di attività del gruppo e ha riscosso grande interesse tra il pubblico.

“La cultura - ha ricordato il presidente della biblioteca Alessandro Artini - non è solo quella dei libri. Certo, i testi servono per elaborare un pensiero complesso ma cultura è anche quando una comunità cittadina pensa a se stessa e assume consapevolezza di un’identità. I tre ‘avanzi’ incentivano questo aspetto”. In rappresentanza della Fondazione Guido d’Arezzo, Pier Luigi Rossi si è soffermato sul linguaggio: “L’aretino è una raccolta di idiomi di quattro vallate, frutto anche delle immissioni delle genti che vi sono passate, senza cedimenti al fiorentino dei dominatori. Con gli Avanzi di Balera, il linguaggio aretino si sposa con l’ironia e diventa manifestazione d’intelligenza”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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