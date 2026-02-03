Un sold out per lo spettacolo di Dario Fo interpretato da Lodo Guenzi

Dario Fo e Lodo Guenzi hanno riempito il teatro con lo spettacolo su Dario Fo interpretato da Guenzi stesso. La pièce si ispira a un episodio del 1921, quando un emigrante italiano morì cadendo dalla finestra di un commissariato a New York. Lo spettacolo, che mescola comicità e riflessione, ha attirato un pubblico numeroso, confermando il grande richiamo di Fo anche a distanza di anni.

Nel 1921 un emigrante italiano “volò” fuori dalla finestra del palazzo della polizia di New York: è questo l’episodio che Dario Fo e Franca Rame prendono a pretesto per Morte accidentale di un anarchico, una farsa tragica, divertentissima e inquietante che dopo più di cinquant’anni è ancora oggi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Dario Fo Guenzi e il caso Pinelli: "L’anarchico di Dario Fo? Oggi è testo universale" Domani al Teatro Aurora di Scandicci prende il via la rassegna Auroradisera con la rappresentazione di 'Morte accidentale di un anarchico' con Lodo Guenzi “Morte accidentale di un anarchico” di Dario Fo e Franca Rame torna in scena a La Città del Teatro di Cascina, con Lodo Guenzi nel cast. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Dario Fo Argomenti discussi: Ginnastica ritmica, il Palazzetto Preziuso ancora sold out per un evento di rilevanza nazionale; Stand up comedy al Teatro Stabile d’Abruzzo: sold out per Barbara Foria con Basta un filo di rossetto; Sold out per 'Aida': un grido di pace e amore che conquista il pubblico; LA SIR SUSA SCAI PERUGIA CONQUISTA IN RIMONTA IL BIG MATCH CON TRENTO NEL SOLD OUT DI CASA!. I BLOSSOMS arrivano in Italia per un unico appuntamento SOLD OUT, domani, martedì 3 febbraio, in Santeria Toscana 31 di Milano.politicamentecorretto.com - I BLOSSOMS arrivano in Italia per un unico appuntamento SOLD OUT, domani, martedì 3 febbraio, in Santeria Toscana 31 di Milano. politicamentecorretto.com Milano Cortina per ora senza sold out: ecco i numeri della prevenditaVenduti 1,2 milioni di biglietti, a fronte di un obiettivo di 1,5 milioni. Cerimonia d’apertura sopra i 50mila ticket: al via offerte speciali ... ilsole24ore.com Ecco i prossimi appuntamenti al Filarmonico: Sabato 31 gennaio #amatoriale ' Venerdì 6 febbraio #prosa Lodo Guenzi in Domenica 8 febbraio - facebook.com facebook Eventi 28 gennaio a Bologna e dintorni: a teatro Pablo Trincia, Cecilia Sala, Lodo Guenzi x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.