Cyberbullismo gli Istituti Mazzini di Castelfidardo e Beltrami di Filottrano aderiscono al progetto Connessi e Consapevoli

Gli istituti Mazzini di Castelfidardo e Beltrami di Filottrano hanno deciso di aderire a un nuovo progetto contro il cyberbullismo, chiamato “Connessi e Consapevoli”. L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti sui rischi del web e promuovere comportamenti più responsabili. Secondo gli ultimi dati, il 68,5% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni ha subito almeno un episodio offensivo online o offline negli ultimi dodici mesi. Un problema che riguarda molte famiglie e scuole del territorio.

