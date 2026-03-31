gli artisti raccontano beirut

A Milano, nel Circolo di via Spiga, si tiene la mostra “Shifting Crossroads | Beirut Contemporary”, che presenta opere di artisti libanesi. L’esposizione offre uno sguardo sulla scena artistica contemporanea di Beirut, attraverso lavori realizzati dagli artisti stessi. La mostra rimarrà aperta fino a una determinata data, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere le espressioni artistiche di un contesto culturale complesso.

Nel cuore di Milano, negli spazi del Circolo di via Spiga, la mostra “Shifting Crossroads Beirut Contemporary” si offre come un attraversamento necessario della contemporaneità libanese. Ideata e organizzata prima dell’attuale e drammatica recrudescenza della crisi in Medio Oriente, l’esposizione assume oggi un valore ancora più urgente: quello di testimonianza viva di una scena artistica che continua a produrre senso anche nei momenti più cupi. Promossa dalla Saikalis Bay Foundation, la collettiva riunisce undici artisti di origine libanese, alcuni residenti a Beirut, altri dispersi tra Europa e Stati Uniti. Questa geografia frammentata non indebolisce il loro sguardo: al contrario, lo amplifica, trasformando la distanza in uno strumento critico e poetico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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