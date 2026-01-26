Eurovision Rai | Assoluta volontà che Israele partecipi polemiche artisti riguardano gli artisti

Rai ha confermato la volontà che Israele partecipi all’Eurovision, nonostante le recenti polemiche sollevate da alcuni artisti. L’ad Giampaolo Rossi ha dichiarato questa posizione durante un evento a Roma organizzato dalla Fondazione Spes, sottolineando l’impegno del servizio pubblico nel mantenere la partecipazione del paese all’importante manifestazione musicale europea.

(Adnkronos) – "Abbiamo confermato l’assoluta volontà che Israele partecipi all’Eurovision". L’ha detto l’ad Rai Giampaolo Rossi ai giornalisti a margine di un convegno sul servizio pubblico organizzato a Roma dalla Fondazione Spes. “A Sanremo d’altronde lo scorso anno sono salite sul palco una cantante palestinese e una israeliana che cantavano insieme in maniera straordinaria”, ha scandito Rossi, che in merito alle dichiarazioni di alcuni artisti tra cui Levante, che hanno affermato che non andrebbero all’Eurovision se dovessero vincere il festival, sottolinea: “Questa è la posizione della Rai che è assolutamente favorevole che Israele ci sia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su eurovision assoluta

Parma amplia il suo spazio culturale aprendo le porte a giovani artisti internazionali.

Nel 2025, non sono emersi nuovi eroi, ma si sono affermati nuovi profili di uomini.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Eurovision, Israele parteciperà. Spagna, Irlanda e Olanda boicottano il contest musicale

Ultime notizie su eurovision assoluta

La Rai conferma la partecipazione a Eurovision 2026 a ViennaL’Italia parteciperà alla 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. In qualità di membro dei Big Five, l’Italia è da sempre tra i Paesi che hanno ... rainews.it

Rai, 'confermata la partecipazione all'Eurovision a Vienna'L'Italia parteciperà alla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. Lo annuncia la Rai, che nel dibattito interno all'European Broadcasting Union ha ... ansa.it

Non guardare questo video se cerchi la perfezione assoluta. SPOILER: qui non la troverai. Ho commesso l’errore n.1 di chi fa questo lavoro: dimenticare come ti chiami. Se ascolti bene, continuo a chiedere ai ragazzi “Conoscete l’Escape Room a Trent - facebook.com facebook