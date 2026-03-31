Estorsioni e violenza sessuale sugli adepti smantellata la Setta dell'alchimia | Sui conti versati 500mila euro

A Perugia è stata smantellata una presunta setta composta da tre uomini e una donna, accusata di aver commesso reati di truffa, estorsione e violenza sessuale nei confronti dei suoi adepti. Secondo le indagini, sui conti della organizzazione sarebbero stati versati circa 500mila euro. Le autorità hanno eseguito i fermi delle persone coinvolte.

Smantellata a Perugia una presunta setta: tre uomini e una donna sono stati fermati per truffa, estorsione e violenza sessuale ai danni degli adepti. Sui conti correnti dell'associazione versamenti mensili e donazioni per un valore complessivo di 500mila euro. Altri due indagati sono a piede libero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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