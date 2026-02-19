Campania la Giunta Regionale approva nuovi interventi su disabilità e gestione enti pubblici

La Giunta regionale della Campania si è riunita oggi a Palazzo Santa Lucia per approvare nuovi interventi dedicati alle persone con disabilità e alla gestione degli enti pubblici. La decisione arriva dopo un aumento delle richieste di supporto da parte delle famiglie e delle scuole, che evidenziano carenze nei servizi esistenti. Tra le misure approvate ci sono investimenti per migliorare l’assistenza agli studenti con bisogni speciali e per rafforzare le strutture pubbliche coinvolte. La regione intende così rispondere alle esigenze crescenti sul territorio.

Questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania. Tra i provvedimenti esaminati e approvati figurano una serie di interventi in tema di Politiche sociali: Potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità attraverso la programmazione di risorse pari a € 13.542.142,00 assegnate alla Regione Campania. I fondi, in favore di tutti gli AmbitiConsorzi del territorio regionale, sono destinati per le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione.