Giuliano Ugl dopo i controlli Nas | Mense ospedaliere fuori norma

Dopo una serie di verifiche condotte dai Nas tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026, sono emerse problematiche nelle mense ospedaliere. La campagna di controlli ha rilevato irregolarità e fuori norma nelle strutture che forniscono pasti nelle strutture sanitarie. La notizia è stata commentata da un rappresentante sindacale, che ha sottolineato la diffusione di queste criticità.

I recenti esiti della campagna di controlli condotta dai Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026 delineano uno scenario inquietante per la sanità italiana che richiede un intervento immediato. Con ben 238 strutture risultate non conformi su 558 controllate, pari al 42,7% del totale, emerge un quadro di criticità inaccettabile che vede oltre quattro mense ospedaliere su dieci fuori norma. Il Segretario Nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano, nel plaudire l'azione fondamentale dei NAS, ha dichiarato: "Siamo di fronte a una situazione intollerabile che offende la dignità dei... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giuliano (Ugl) dopo i controlli Nas: "Mense ospedaliere fuori norma Articoli correlati Salerno, controlli Nas in mense ospedaliere: 18 non a norma(LaPresse) I Carabinieri del Nas di Salerno hanno concluso un’ampia campagna di verifica sulle mense ospedaliere svolta tra i mesi di febbraio e... Ieri in Campania: controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, 18 non a normaAvellino – Momenti di tensione e paura al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, dove si è verificato l’ennesimo episodio di violenza ai... Tutto quello che riguarda su Giuliano Ugl dopo i controlli Nas Mense... Temi più discussi: Anziani e salute, Giuliano (Ugl): Rafforzare reparti di medicina interna e cure territoriali; Sanità, Giuliano (UGL): Il Canada offre fino a 5mila euro agli infermieri, SSN rischia ulteriore indebolimento; Disinfestazione delle aree urbanizzate: dove e quando; Crisi idrica, Coordinamento Agricoltori Basilicata: L’anno scorso non pioveva, quest’anno l’acqua va a mare. La politica, nel dubbio, è rimasta a guardare. Salute, Ugl: mense ospedaliere fuori norma, la sicurezza non è un costoI recenti esiti della campagna di controlli condotta dai Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) nel periodo compreso tra ... ildiariodellavoro.it Sanità, Giuliano (UGL): Ricambio generazionale opportunità per il SSN, ma servono programmazione e maggiori tutele per i professionistiIl progressivo ricambio generazionale nella sanità italiana, con l’ingresso di un numero crescente di giovani medici e con una ... iltempo.it Punta San Giuliano, approvato il recupero dell’ex colonia elioterapica! La #GiuntaComunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al primo lotto funzionale dell'intervento di recupero ed efficientamento dell’ex colonia elioterapica x.com Giuliano Finelli. Il ritratto scultoreo di Maria Duglioli Barberini è esposto al Museo del Louvre. Il busto marmoreo fu terminato nel 1626; è alto 69 centimetri ed è, ovviamente, delicatissimo. La prima cosa che colpisce in quest’opera è la straordinaria lavorazione - facebook.com facebook