Salerno controlli Nas in mense ospedaliere | 18 non a norma

(LaPresse) I Carabinieri del Nas di Salerno hanno concluso un’ampia campagna di verifica sulle mense ospedaliere svolta tra i mesi di febbraio e marzo nelle province di Salerno, Avellino e Benevento con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e la salute dei degenti. Su un totale di 22 strutture ispezionate tra ospedali pubblici e case di cura private, ben 18 sono risultate non conformi (circa l’82% dei casi). Tra ospedali pubblici e cliniche private riscontrate gravissime carenze igieniche: muffe, batteri sui vassoi e cucine non autorizzate. Le violazioni riscontrate hanno portato a sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 26mila euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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