Tiene banco la polemica sollevata dalla minoranza consiliare di Giugliano contro l’ex sindaco Nicola Pirozzi relativamente all’indennità in qualità di presidente dell’Eda, l’ente d’ambito rifiuti per l’area Nord. Ieri è stata votata una modifica dello statuto che consentirà al presidente dell’ente d’ambito di percepire un compenso pari a quello del sindaco di Giugliano, quando non ricopre incarichi di amministratore di enti locali. Pirozzi però, essendo già un dipendente pubblico, in quanto docente, percepirà la metà dunque dello stipendio. Pirozzi spiega che la scelta è dettata solo dalla volontà di uniformare la normativa ad altri Eda dove è già previsto un compenso: “E’ già in vigore in altri Eda come Benevento, Napoli 1, Napoli 3, noi siamo il fanalino di coda. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, polemica contro ex sindaco per compenso Eda. Pirozzi: “Già previsto altrove, consiglieri studino”

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