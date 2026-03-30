Giugliano l’opposizione si scaglia contro l’ex sindaco Pirozzi

A Giugliano, l'opposizione politica ha criticato l'ex sindaco Pirozzi in relazione alla gestione dell'EDA Napoli 2, l'ente responsabile della gestione dei rifiuti. I coordinamenti territoriali di diversi partiti, tra cui Fratelli d’Italia, Forza Italia, UDC, Vivere Giugliano e Futuro Nazionale, hanno diffuso un comunicato stampa in cui si sono scagliati contro le decisioni dell'ex primo cittadino. La vicenda ha suscitato un acceso confronto pubblico.

Secondo i firmatari del comunicato, a Giugliano si starebbe delineando una situazione definita “città bicefala”, con la presenza di un “sindaco istituzionale” e di un “sindaco della monnezza”. Al centro delle critiche la figura di Nicola Pirozzi, ex sindaco di Giugliano, riconfermato alla guida dell’EDA NA2 nonostante non ricopra più la carica di primo cittadino. Il punto più contestato riguarda una recente modifica dello statuto dell’ente, che prevederebbe per la prima volta un compenso economico per il presidente, incarico che fino ad oggi era svolto senza retribuzione. Secondo quanto dicono i firmatari, lo stipendio sarà equiparato a quello del sindaco del Comune più popoloso dell’ambito. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, l’opposizione si scaglia contro l’ex sindaco Pirozzi Articoli correlati Francesca Pascale pro-proteste in Iran e si scaglia contro la sinistra: «Doppia morale. Per alcune cause si marcia, per altre si tace»Attivista schierata con la comunità LGBTQ+, l'ex compagna di Berlusconi scende in piazza per sostenere le rivolte del popolo iraniano contro il... Si presenta a casa della madre con un coltello. Non la trova e si scaglia contro i carabinieriSi introduce in casa della madre nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato dai Carabinieri. Altri aggiornamenti su Giugliano l'opposizione si scaglia... Temi più discussi: Inter Women-Roma 1-2, finisce qui: la Roma è in finale di Coppa Italia. Ma plausi alle nerazzurre; Casavatore, approvato il bilancio di previsione: la maggioranza esulta, l'opposizione critica; Aversa, diffida su bilancio in ritardo: minoranza attacca su progetto bocciato dalla Regione. Giugliano. Coop, assunzioni, aiuti ai rom: un audio choc agita la politicaUn audio WhatsApp, circolato sui social da profili anonimi e rilanciato in diverse chat, ha riacceso i riflettori sulle Politiche sociali del Comune di Giugliano e, in particolare, sulla gestione dei ... ilmattino.it Giugliano, sfregio al borgo di Casacelle: rimossi gli storici sanpietriniEsplode la polemica sui lavori in corso in via Casacelle, dove alcuni tratti della storica pavimentazione in sanpietrini sono stati rimossi e sostituiti, almeno temporaneamente, con asfalto per ... ilmattino.it Inseguimento da film tra #Villaricca, #Giugliano e #Qualiano: un’Audi Q2 tenta la fuga contromano ma finisce in un vicolo cieco. Tre in auto, due scappano a piedi, arrestato il conducente 18enne. Decisivo l’intervento dei Carabinieri. Il giovane è ora ai domicili - facebook.com facebook VINCIAMO NOI! E FINALE SIA! Giugliano Viens #InterRoma 1-2 (2-3) | #ASRomaFemminile x.com