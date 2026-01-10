Italia tra le mete più scelte dagli stranieri in inverno le regioni preferite

L’Italia si conferma una delle mete più apprezzate dagli stranieri in inverno, grazie alle sue regioni ricche di tradizioni, paesaggi e cultura. Durante le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, molte destinazioni italiane attirano visitatori da tutto il mondo, offrendo esperienze autentiche e atmosfere uniche. La varietà di ambienti e attrazioni rende il nostro paese una scelta privilegiata per chi desidera scoprire l’incanto dell’inverno italiano.

L' Italia si conferma ancora una volta tra le destinazioni più scelte dai turisti stranieri durante il periodo invernale, soprattutto durante le festività di Natale, Capodanno ed Epifania. Secondo i dati recenti diffusi dall'Enit e dal Ministero del Turismo, il nostro Paese registra performance in termini di saturazione delle strutture ricettive superiori alla media europea, consolidando la sua posizione di leadership nel settore del turismo internazionale anche nei mesi più freddi dell'anno. Turismo invernale in crescita in Italia. Nel 46,8% dei casi gli operatori turistici segnalano un incremento della domanda, che nel 43,8% ha registrato un aumento soprattutto per le prenotazioni provenienti da Stati Uniti, Canada, Messico e alcuni mercati asiatici.

