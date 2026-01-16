Gite scolastiche | stretta sui bus | Nuove regole viaggi a rischio

Il recente decreto Scuola ha introdotto nuove regole più rigide per le gite scolastiche, con particolare attenzione alla sicurezza dei mezzi di trasporto. Queste modifiche, sebbene mirino a garantire maggior tutela, hanno sollevato preoccupazioni tra dirigenti e segreterie, complicando l’organizzazione dei viaggi di istruzione. Un approfondimento sulle implicazioni pratiche di queste normative e sulle possibili conseguenze per le attività scolastiche.

Una stretta sulla sicurezza che rischia di trasformarsi in un freno alle gite scolastiche. Il decreto Scuola approvato nei giorni scorsi cambia in modo sostanziale le regole per l'organizzazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche, introducendo criteri più stringenti che stanno mettendo in difficoltà dirigenti e segreterie, alle prese con procedure sempre più complesse. La novità principale è l'addio al criterio del massimo ribasso. Le scuole non potranno più scegliere l'operatore di trasporto sulla base del prezzo più basso, ma dovranno applicare l'offerta economicamente più vantaggiosa, che privilegia la qualità.

Bus tampona Tir, una gita scolastica partita da Ivrea - Fanno parte di una scolaresca della primaria Fiorana di Ivrea (Torino) gli insegnanti e i bambini coinvolti nell'incidente di questa mattina a Cormano, nel Milanese, lungo l'autostrada A4. torino.repubblica.it

Bloccato bus di una gita scolastica nell'Avellinese - Nell'ambito dei controlli dei carabinieri del protocollo "Gite scolastiche in sicurezza", il bus di una agenzia di trasporti, in provincia di Avellino, con gli studenti già a bordo, è stato fermato ... ansa.it

Alla luce della notizia che una scuola ha vietato a un bambino autistico di frequentare gite scolastiche, sento il bisogno di dire qualcosa in merito. Ci sono ragazzi e ragazze che nessuno invita ai compleanni per esempio. Ci sono ragazzi che vogliono far parte facebook

