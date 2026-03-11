Le tradizioni legate alle celebrazioni dell’ultimo anno scolastico si sono evolute nel tempo, includendo feste private, pellegrinaggi simbolici e viaggi all’estero. Questi eventi continuano a essere praticati, anche se con modalità diverse rispetto al passato. Tuttavia, quasi un studente su due potrebbe decidere di rinunciare a queste occasioni, mentre si avvicina il momento della Maturità.

P er generazioni di studenti italiani, c’è una data che segna davvero l’inizio dell’ultimo miglio prima dell’esame che porta al diploma: quella dei “100 giorni alla Maturità”. Una scadenza scolastica non ufficiale, ma un vero e proprio rito studentesco che negli anni si è trasformato in una vera tradizione. Quando, infatti, il calendario segna questo giorno, che è stato precisamente ieri, qualcosa cambia nell’atmosfera delle classi dell’ultimo anno. Fino a quel momento la Maturità, per quanto sempre più vicina, era ancora una prospettiva quasi astratta. Da ora in avanti diventa concreta: le prove di giugno entrano nel pieno della quotidianità degli studenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Feste private, pellegrinaggi simbolici e viaggi all’estero: le tradizioni dell’ultimo anno resistono ma cambiano forma. E quasi uno studente su due potrebbe rinunciare

Articoli correlati

Maturità 2026, metà dei candidati conferma i riti dei 100 giorni e della gita di quinto: il sondaggio Skuola.net segnala feste private in crescita e netta preferenza per i viaggi all’esteroMartedì 10 marzo coincide con i “100 giorni” che precedono la prima prova scritta della Maturità 2026, fissata per giovedì 18 giugno, e il passaggio...

Il 2025 è stato uno degli anni più caldi dell'ultimo secolo in Abruzzo, a Lanciano quasi dimezzate le precipitazioniIl quadro del rapporto annuale elaborato dal centro di eccellenza Cetemps dell'università dell'Aquila: prendendo in considerazione il periodo...