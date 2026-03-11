Trenitalia a Didacta Italia | agevolazioni per gite scolastiche piattaforma interattiva viaggi d’istruzione e PCTO sostenibilità

A Didacta Italia, Trenitalia ha annunciato nuove agevolazioni dedicate alle gite scolastiche e ha presentato una piattaforma interattiva rivolta ai docenti. L'azienda ha anche introdotto percorsi PCTO e concorsi incentrati sulla mobilità sostenibile. Le iniziative puntano a favorire l’utilizzo del trasporto ferroviario per le scuole e a promuovere pratiche più sostenibili nella mobilità scolastica.

A Didacta Italia, Trenitalia presenta le nuove iniziative per le scuole: agevolazioni per gite scolastiche, piattaforme per docenti, percorsi PCTO e concorsi dedicati alla mobilità sostenibile.