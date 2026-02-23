Juve sull’orlo del baratro mai così male negli ultimi 15 anni | Spalletti è più indietro di Motta
Le difficoltà della Juventus sono evidenti, poiché le ultime prestazioni mostrano una crisi che non si vedeva da oltre un decennio. La squadra ha subito diverse sconfitte consecutive, e lo stato di forma preoccupa i tifosi. Spalletti si trova in una posizione complicata, con i risultati che continuano a deludere rispetto a Motta, che sta ottenendo miglioramenti. La situazione rimane critica, e l’allenatore deve trovare presto una soluzione.
. Coppa Italia già sfumata, col Galatasary serve un miracolo. I numeri, freddi e impietosi, fotografano una crisi che rischia di trasformare la stagione 2025-26 della Juventus in un fallimento storico. La discrepanza tra le ambizioni estive e la cruda realtà del campo è ormai impossibile da ignorare: con la Coppa Italia già sfumata e il cammino europeo appeso a un filo, anche il quarto posto — vitale per il prestigio e le casse del club — sembra allontanarsi pericolosamente, distante ora quattro lunghezze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve a picco: mai così male dopo le prime 26 giornate di campionato da quindici anni! Il dato incastra Spalletti e la sua rosaLa Juve ha raggiunto il peggior piazzamento dopo 26 giornate in quindici anni, a causa di una serie di risultati negativi.
Sassuolo-Verona: la “mina vagante” di Grosso ospita un Hellas sull’orlo del baratroIl match tra Sassuolo e Verona si gioca a causa delle difficoltà recenti di entrambe le squadre.
Juventus-Napoli, le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport | Serie A
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Juve, 30 milioni di motivi per uscire presto dalla crisi; L'Italia sull'orlo del baratro: rivelate le possibilità dei club di Serie A di raggiungere gli ottavi di finale di Champions League; Il Galatasaray stupisce la Juventus con quattro gol nel secondo tempo nei playoff di Champions League; Inter-Juve, Comolli inibito fino al 31/3 Atteggiamento aggressivo.
Juve, 30 milioni di motivi per uscire presto dalla crisiSarebbero i minori introiti in caso di eliminazione dalla Champions e di mancata qualificazione alla prossima ... msn.com
Juve, ora è crisi vera e la Champions si allontanaLa Juve inizia nel peggiore dei modi il suo ciclo di ferro, battuta e umiliata dal Como, quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Una gara terminata con i fischi dello Stadium e che i bianconeri ... rainews.it
#Caprile #Juve Le ultime sulla trattativa - facebook.com facebook
#Juventus, nuove riflessioni sull’attaccante #KoloMuani: la #Juve oggi si è informata sulla sua situazione (come raccontato da @FabrizioRomano). Bisogna capire quali margini concreti ci possano essere con PSG/Tottenham #Beto: no proposte per ora x.com