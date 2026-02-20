Sassuolo-Verona | la mina vagante di Grosso ospita un Hellas sull’orlo del baratro

Il match tra Sassuolo e Verona si gioca a causa delle difficoltà recenti di entrambe le squadre. Il Verona, in crisi di risultati e senza vittorie da diverse giornate, affronta un Sassuolo che cerca punti salvezza per evitare la retrocessione. La squadra di Grosso arriva con diversi infortuni e un morale basso, mentre il Sassuolo punta sulla voglia di cambiare rotta davanti al proprio pubblico. La partita si disputa venerdì 20 febbraio alle 20:45 al Mapei Stadium, promettendo una sfida intensa tra due squadre in cerca di riscatto.

Il sipario sulla ventiseiesima giornata di Serie A si alza al Mapei Stadium, dove venerdì 20 febbraio alle ore 20:45 va in scena una sfida dai toni drammaticamente opposti. Il Sassuolo di Fabio Grosso, reduce dall'importante blitz esterno contro l'Udinese, arriva all'appuntamento con la serenità di chi ha saputo costruire una classifica solida: undici lunghezze di vantaggio sulla zona calda rappresentano una polizza assicurativa che permette ai neroverdi di giocare a mente sgombra. Di contro, il Verona approda in Emilia con l'acqua alla gola. La gestione di Paolo Sammarco, subentrato a Zanetti, non ha ancora invertito una rotta che vede gli scaligeri ultimi in graduatoria, orfani di una vittoria da ben nove turni e distanziati di nove punti dalla salvezza.