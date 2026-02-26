Biglietti esauriti per la Final Four EuroLeague 2026 dopo la seconda fase di vendita

I biglietti per la Final Four di EuroLeague 2026, che si terrà ad Atene e è sponsorizzata da Etihad, sono andati rapidamente esaurendosi dopo la seconda fase di vendita, segnalando un interesse molto forte da parte dei tifosi e degli appassionati.

La Final Four di EuroLeague 2026, in programma ad Atene e presentata da Etihad, sta registrando una domanda particolarmente intensa per i tagliandi. L'esaurimento completo dei biglietti disponibili nella Fase 2 evidenzia l'appeal dell'evento conclusivo della stagione e l'interesse di spettatori provenienti da tutto il continente. All'apertura della Fase 2, fissata per il 26 febbraio alle 10:00 CET, la risposta degli appassionati è stata massiva, seguito dall'esaurimento rapido della quota disponibile dopo la Fase 1, che aveva già visto oltre un milione di utenti collegarsi al portale di vendita. Il risultato conferma l'aterra fortissima attesa per l'atto finale della stagione e l'atmosfera unica che caratterizza l'evento.