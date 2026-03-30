Greta Frigo, studentessa del quarto anno di un corso gratuito di acconciatura presso la Scuola dei Mestieri di Ecipa Futuro Umbria, ha partecipato domenica 29 marzo all’Hair Ring Award 2026. L’evento, considerato un importante contest per i giovani talenti nel settore dell’hairstyling, ha rappresentato un’opportunità di crescita professionale per l’allieva, coinvolgendo numerosi partecipanti provenienti da diverse aree.

L’allieva del quarto anno del percorso gratuito di acconciatura si è distinta al prestigioso contest di Cosmoprof Worldwide Bologna, confermando l’eccellenza della formazione di Ecipa Futuro Umbria L’Hair Ring Award, promosso dalla Camera Italiana dell'Acconciatura in collaborazione con Cosmoprof Worldwide Bologna, nasce per valorizzare le nuove generazioni dell’hairstyling, offrendo agli studenti più meritevoli un riconoscimento di settore e un’esperienza altamente motivante e professionalizzante. La cerimonia di premiazione si è svolta a Bologna il 29 marzo, celebrando i migliori talenti emergenti provenienti da scuole e percorsi formativi di tutta Italia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Talento under 18: la Scuola dei mestieri porta Greta Frigo sul palco dell’Hair Ring Award 2026

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