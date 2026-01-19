il myllennium award riapre le candidature per giovani talenti

È stato riaperto il bando per la dodicesima edizione del MyLLENNIUM Award, un premio dedicato ai giovani tra i 18 e i 30 anni. L'iniziativa si rivolge a talenti multidisciplinari, offrendo opportunità e supporto per sviluppare e valorizzare le proprie capacità. La partecipazione è aperta a chi desidera condividere progetti innovativi e contribuire con idee nuove nel proprio campo di interesse.

È aperto il bando della dodicesima edizione del MyLLENNIUM AWARD, il premio multidisciplinare pensato per dare spazio e strumenti concreti ai giovani tra i 18 e i 30 anni. Le candidature si possono presentare fino al 4 maggio 2026. La cerimonia di premiazione è prevista per l’8 luglio a Villa Medici, a Roma. Negli anni il MyLLENNIUM AWARD si è strutturato come un progetto stabile, con l’obiettivo di aiutare i partecipanti a trasformare idee e competenze in percorsi professionali reali. Il premio si rivolge a chi ha un progetto in ambito artistico, culturale, imprenditoriale, giornalistico, musicale, cinematografico o sportivo, ma anche a chi cerca risorse per frequentare un master o un tirocinio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Roma: Myllennium Award 2026 celebra i migliori under 30 d’Italia

Il Myllennium Award 2026 si svolgerà l’8 luglio presso Villa Medici a Roma, un luogo simbolo della cultura e dell’arte. Questa manifestazione riconosce i talenti under 30 che si distinguono nel panorama italiano, promuovendo giovani creativi e innovatori. L’evento rappresenta un’occasione importante per valorizzare le nuove generazioni e il patrimonio culturale del nostro Paese.

